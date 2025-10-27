Social De Gea carica l'ambiente: "Gli ostacoli esistono per essere superati"

vedi letture

Il portiere viola David De Gea, giocatore carismatico e leader della Fiorentina, dopo le parole di ieri in conferenza stampa, ha voluto ribadire anche oggi l'importanza di uscire da questo momento difficile. Il 34enne spagnolo ha infatti suonato la carica caricando un post su Instagram aggiungendo in descrizione la scritta: "Obstruction are there to be overcome", tradotto: "Gli ostacoli sono lì per essere superarati". Tra le foto troviamo protagonisti lo stesso portiere spagnolo insieme a Dzeko, anche lui calciatore di esperienza, Dodo, abbracciato e rincuorato per il goal sbagliato e Gudmundsson, ieri autore di un goal ma protagonista di un inizio di stagione in salita.

Di seguito il post Instagram di David De Gea:

https://www.instagram.com/p/DQULhNYDN3D/?img_index=1