Social
De Gea carica l'ambiente: "Gli ostacoli esistono per essere superati"
Il portiere viola David De Gea, giocatore carismatico e leader della Fiorentina, dopo le parole di ieri in conferenza stampa, ha voluto ribadire anche oggi l'importanza di uscire da questo momento difficile. Il 34enne spagnolo ha infatti suonato la carica caricando un post su Instagram aggiungendo in descrizione la scritta: "Obstruction are there to be overcome", tradotto: "Gli ostacoli sono lì per essere superarati". Tra le foto troviamo protagonisti lo stesso portiere spagnolo insieme a Dzeko, anche lui calciatore di esperienza, Dodo, abbracciato e rincuorato per il goal sbagliato e Gudmundsson, ieri autore di un goal ma protagonista di un inizio di stagione in salita.
Di seguito il post Instagram di David De Gea:
https://www.instagram.com/p/DQULhNYDN3D/?img_index=1
Pubblicità
News
Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna puredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Copertina
FirenzeViolaL’unico lampo nel buio viola: Fortini convince e la società è pronta a blindarlo col rinnovo
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com