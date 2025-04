De Bruyne annuncia l'addio al Manchester City a fine stagione

Kevin De Bruyne ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine della stagione dopo 10 stagioni con la maglia dei Citizens. Il fuoriclasse belga ha condiviso la notizia attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, scrivendo: "Cara Manchester, vedendo questo messaggio, probabilmente capirai già dove sto andando a parare. Perciò andrò dritto al punto: questi saranno i miei ultimi mesi da giocatore del Manchester City.

Non è facile scrivere queste parole, ma come calciatori sappiamo tutti che, prima o poi, questo momento arriva. Quel giorno è arrivato e meriti di sentirlo direttamente da me. Il calcio mi ha portato fino a voi e in questa città. Inseguendo il mio sogno, non potevo immaginare che questo percorso mi avrebbe cambiato la vita.

Questa città, questo club, queste persone... mi hanno dato TUTTO. Non potevo fare altro che restituire TUTTO! E sai una cosa? Abbiamo vinto TUTTO. Che ci piaccia o no, è giunto il momento di salutarci. Suri, Rome, Mason, Michèle ed io siamo estremamente grati per ciò che questo posto ha significato per la nostra famiglia. "Manchester" sarà per sempre scritto sui passaporti dei nostri figli e, cosa ancora più importante, resterà per sempre nei nostri cuori. Questa sarà sempre la nostra CASA.

Non possiamo ringraziare abbastanza la città, il club, lo staff, i compagni di squadra, gli amici e la famiglia per questo incredibile viaggio durato dieci anni. Ogni storia ha una fine, ma questo è stato senza dubbio il capitolo più bello della mia carriera. Godiamoci insieme questi ultimi momenti! Con affetto, Kevin".