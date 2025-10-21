Dario Canovi sui viola: "Dalla morte di Barone c'è stato un crollo"

vedi letture

Dario Canovi, storico procuratore, ha parlato a Tuttomercatoweb.com delle cattive acque in cui naviga la Fiorentina: "Non è che faccia questo grande gioco. Anzi, non ne fa nessuno. Dipende molto dalla giornata di Moise Kean, se è in buona la Fiorentina diventa pericolosa. Altrimenti no…".

Che succede ai viola?

"Non conosco abbastanza l’ambiente di Firenze ma mi pare di notare una grossa scollatura tra una parte della società e la tifoseria. Da quando è morto Barone la Fiorentina ha avuto un brutto crollo".