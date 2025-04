Daniele Adani difende Italiano: "Trasmette emozioni, non è un perdente"

Nel corso del podcast Que Viva El Fútbol, Lele Adani ha speso parole di grande stima per Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna ed ex tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio contro il Napoli, dominato per lunghi tratti dalla sua squadra: "Italiano ha una vocazione speciale: trasmettere emozioni. Per lui il calcio deve arrivare al cuore delle persone, è una sorta di dovere morale. Questa spinta interiore lo appaga solo quando riesce a esprimere davvero il suo calcio e a farlo partire prima dal cuore dei suoi calciatori. Quando questa connessione arriva anche alla gente, allora trovi ritmo, entusiasmo, e attacchi fino al 95’ senza fatica. Italiano è un allenatore che merita, ma prima ancora è una persona che merita".

Poi una riflessione sul giudizio che ha accompagnato l’allenatore dopo l’esperienza viola:

"Quello che non mi è piaciuto dopo Firenze è stato sentir dire che è un 'allenatore perdente'. È assurdo! Si sono guardati solo i difetti delle tre finali perse, non i meriti per esserci arrivato. Non è giusto".

Adani ha anche ricordato un momento emblematico della finale di Conference League persa contro il West Ham:

"Dopo il gol di Bowen, si vede Italiano che dice a Igor: 'Scappa, scappa prima!' Non è che non ci avesse lavorato, ma quella stessa scelta tattica – portare alta la linea difensiva – è quella che ti ha permesso di arrivare fin lì. Non si può giudicare tutto da un singolo errore".