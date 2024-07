DALLINGA, Arrivato a Bologna per visite mediche e firma

FirenzeViola.it

Ormai è fatta. Thijs Dallinga sarà un nuovo calciatore del Bologna. Il club felsineo ha chiuso con il Tolosa, per 15 milioni più bonus, la trattativa e oggi il centravanti olandese è arrivato in città per visite e firma sul contratto. Per il classe 2000 un contratto di quattro anni più opzione per il quinto. Sarà quindi Dallinga, seguito anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato, l'erede di Zirkzee.