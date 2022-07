DALLE MURA, Futuro in viola? Vediamo più avanti

Christian Dalle Mura, difensore classe 2002 di proprietà della Fiorentina, che è da poco stato ceduto in prestito alla SPAL, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Mi sto già trovando molto bene e non vedo l’ora inizi il campionato. Come giocatore mi è sempre piaciuto Andrea Pirlo, anche se la mia fonte di ispirazione è Paolo Maldini. Ho avuto la fortuna di essere arrivato qui prima dell’inizio del ritiro, così da poter iniziare a integrarmi subito col gruppo. Ho giocato sia come difensore centrale destro che sinistro, ma anche come terzino sinistro: mi adatto a più sistemi”.

Il giovane centrale si è anche soffermato su quello che potrebbe essere un suo futuro in maglia viola. “Per ora sono alla Spal e penso a restare qui. Poi quello che succederà lo vedremo più avanti“.