Il calciomercato non si ferma mai e la Fiorentina sta continuando a cercare in giro per l'Europa talenti per la prossima sessione di mercato. Come riporta il sito svedese Expressen.se, osservatori della società viola starebbero seguendo il centrocampista naturalizzato montenegrino Sead Haksabanovic, in forza all'IFK Norrköping ma di proprietà del West Ham.