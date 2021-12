DALLA SPAGNA, Mercoledì l'addio al calcio di Aguero

Clamorosa notizia che arriva da El Periodico. Sergio Aguero annuncerà mercoledì la sua decisione di ritirarsi. L'argentino ha preso atto di non poter più continuare a giocare ad alti livelli dopo essere stato fermato per un'aritmia cardiaca nel corso della partita contro l'Alavés lo scorso 30 ottobre. La prima diagnosi aveva previsto uno stop di tre mesi per il Kun anche se da qualche settimana è circolata sempre con maggiore insistenza la voce di un prematuro addio al calcio. 33 anni, Aguero era approdato in estate al Barcellona dopo 10 anni al Manchester City in cui ha vinto 15 titoli oltre a una classifica marcatori e stabilito diversi record.