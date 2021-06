DALLA SERBIA, Su Vlahovic c'è anche il Tottenham

Sono tante le pretendenti per Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina e della nazionale serba. Come riporta il media Sport Klub, l'attaccante sarebbe finito anche nel mirino del Tottenham, che potrebbe o dovrebbe dire addio ad Harry Kane quest'estate. Il club londinese potrebbe essere pronto a mettere sul tavolo i 60 milioni che la Fiorentina vorrebbe per Vlahovic.