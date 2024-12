DALLA SERBIA, Fiorentina e Siviglia seguono Veljković

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nome nuovo arriva dal sito serbo Meridian Sport. Per sostituire Martinez Quarta la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale serbo Milos Veljkovic, calciatore 29enne del Werder Brema e della Nazionale serba. Il giocatore ha vestito le maglie di Tottenham, Middlesbrough, Charlton e dal 2016 si è trasferito in Germania. Nel 2018 è stato convocato ai Mondiali in Russia dove ha giocato anche una partita.