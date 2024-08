DALLA FRANCIA, Nzola al Lens per sostituire Wahi

Mbala Nzola potrebbe essere il sostituto di Elye Wahi al Lens. Come riporta Footmercato, l'attaccante della Fiorentina è stato individuato dal club francese come l'obiettivo principale per sostituire il proprio calciatore in odore di trasferimento all'Olympique di Marsiglia. L'attaccante angolano della Fiorentina, autore lo scorso anno di 7 gol e 4 assist, arriverebbe sotto forma di prestito senza diritto di riscatto. Sono in corso discussioni tra i diversi partiti.