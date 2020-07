DALL'INGHILTERRA, Newcastle e United su Chiesa

Il Manchester United è sempre in corsa per Federico Chiesa. Dall'Inghiterra sono sicuri che nonostante il forte interessamento da parte del Newcastle che avrebbe già pronta l'offerta da fare alla Fiorentina, ci sia anche la squadra di Solskjaer tra le pretendenti per il numero 25 viola. In realtà il Manchester United vede Chiesa come un'alternativa all'obiettivo numero uno che è Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Sarà comunque lotta aperta tra Newcastle e United.