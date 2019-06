DALL'INGHILTERRA, Anche i viola su Marko Arnautovic

Non solo l'Inter starebbe valutando il profilo di Marko Arnautovic, autocandidatosi di recente per tornare in nerazzurro dopo la lunga esperienza in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'attaccante del West Ham sarebbe monitorato da Fiorentina e Roma, oltre che dai nerazzurri: entrambe in cerca di un rinforzo davanti, il bomber austriaco rappresenterebbe un attaccante di livello ad un prezzo tutto sommato contenuto (intorno ai 25 milioni).