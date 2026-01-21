Dal Viola Park, tutto il mondo Fiorentina seguirà in diretta il funerale di Commisso
La giornata di oggi in casa Fiorentina è dedicata al lutto che ha colpito i viola nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio con la morte all'età di 76 anni del presidente gigliato Rocco Commisso. Oggi infatti alle ore 16 italiane e alle ore 10 locali si terrà alla Cattedrale di San Patrizio a New York il funerale del patron viola che verrà trasmesso in diretta video e sarà seguito al Viola Park, come riportato dal TGR Toscana, da tutto il mondo Fiorentina, dalle giovanili alla prima squadra.
Pubblicità
News
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembraredi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Copertina
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com