Dal Viola Park, tutto il mondo Fiorentina seguirà in diretta il funerale di Commisso

La giornata di oggi in casa Fiorentina è dedicata al lutto che ha colpito i viola nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio con la morte all'età di 76 anni del presidente gigliato Rocco Commisso. Oggi infatti alle ore 16 italiane e alle ore 10 locali si terrà alla Cattedrale di San Patrizio a New York il funerale del patron viola che verrà trasmesso in diretta video e sarà seguito al Viola Park, come riportato dal TGR Toscana, da tutto il mondo Fiorentina, dalle giovanili alla prima squadra.