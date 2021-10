DAGLI USA, Viola a Dallas per Pepi. Su di lui...

La Fiorentina continua a monitorare attaccanti per rinforzare il proprio reparto offensivo visto che il futuro di Vlahovic sembra essere lontano dai viola. Secondo quanto riportato da Tom Bogert, giornalista che scrive per mlssoccer.com, alcuni scout del club di Commisso erano a Dallas per seguire Ricardo Pepi, centravanti statunitense che ha già realizzato 13 gol in MLS in questa stagione. Sul classe 2003 però ci sono anche Bayern Monaco, Wolfsburg e Ajax.

