DA ROMA, Fiorentina-Lazio e la rabbia dei biancocelesti

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina-Lazio sembra non essere ancora finita: il Corriere dello Sport torna sulle polemiche scaturite dalla gara di domenica, decisa da due rigori assegnati ai viola. Le recriminazioni dei biancocelesti si concentrano soprattutto sul secondo penalty concesso da Marcenaro, richiamato al Var per rivedere il contatto tra Tavares e Dodo.

Come scrive il Corriere, l'arbitro non era infatti intervenuto, così come l'assistente Del Giovane. Richiamato al monitor, il direttore di gara ha concesso il rigore e, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe poi spiegato la decisione a Baroni e i dirigenti laziali nel post-partita. Le polemiche arrivano da Formello, da cui smentiscono che Abisso abbia mostrato all'arbitro in campo solo il fotogramma del pestone di Tavares su Dodo.