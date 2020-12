DA GENOVA, La probabile formazione: c'è Badelj

Non essendo stata ancora comunicata ufficialmente la distinta dei convocati, tantomeno l’eventuale recupero di Marchetti, salvo sorprese Maran dovrebbe confermare Paleari in porta. Davanti a lui una probabile linea a quattro con Goldaniga, Bani, Zapata e Masiello. Badelj in cabina di regia con Sturaro nel ruolo di mezz’ala. Sulle fasce Ghiglione e Pellegrini, uno dei pochi a salvarsi contro il Parma. In attacco Shomurodov a sostegno della prima punta Scamacca.

Genoa (4-4-2) – Paleari; Goldaniga, Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. Allenatore Maran