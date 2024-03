D.ROSSI, D'Aversa? Tutti fanno i maestrini senza sapere

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Virgilio Sport, Delio Rossi ha commentato lo scontro in campo avvenuto domenica scorsa tra Henry e D'Aversa. Episodio simile a quello che successe anche a lui quando era tecnico della Fiorentina e che sferrò qualche pugno ad Adem Ljajic: “Faccio fatica a dare un giudizio. Onestamente, tutti danno giudizi vivendo l’episodio dal di fuori. Tutti si fanno maestrini ma le cose bisogna viverle nel momento esatto in cui succedono per capirne i reali motivi.

Stando in poltrona non si può dare un giudizio veritiero. Non conosco le motivazioni e ho visto solo le immagini che parlano chiaro. Prima di dare un giudizio su una persona, devi camminare due giorni con i suoi stessi mocassini. Tutto questo perbenismo non lo comprendo: e se fosse successo negli spogliatoi? Se una cosa è sbagliata in pubblico è sbagliata anche in privato all’interno degli spogliatoi dove le telecamere non arrivano”.