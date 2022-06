D. LIPPI, Torreira? Ci sono tanti bravi giocatori in giro

A margine della presentazione dei libro "Un sogno reAlizzato", sui giocatori nati a Viareggio che hanno giocato in Serie A, Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Davide Lippi, agente tra gli altri di Giorgio Chiellini. Queste le sue parole, a partire proprio dal futuro dell'ormai ex Juventus: "Stiamo procedendo nel sistemare le ultime carte, poi entro fine mese partiremo. Giorgio è felice, è un momento particolare, visto che è arrivato in fondo a una grande carriera. Le ultime partite con Juve e Nazionale sono state delicate, questo progetto mette entusiasmo a Giorgio. Smettere di giocare a certi livelli e avere questo entusiasmo di conoscere un mondo nuovo è una cosa molto importante. Ha vissuto tutto con serenità e tranquillità. Per 18 mesi andrà in un Paese nuovo, a vedere cose nuove".

Che mercato si aspetta dalla Fiorentina? "I viola hanno fatto bene a ripartire da Italiano, ha fatto grandi cose quest'anno. La società ha dimostrato di voler crescere ogni anno e non ho dubbi sul grande lavoro che faranno Commisso, Pradè e Barone. Aver rinnovato il contratto a Italiano è già un grande punto di partenza. Ripeto, il mercato sarà lungo. Torreira? Io non mi preoccupo della perdita di nessuno, ha fatto bene ma il mercato è così e ci sono tanti bravi giocatori in giro. Quando la Juve vendette Zidane trovò altre soluzioni, con Buffon, Thuram e Nedved. I calciatori vanno e vengono ma ci sono sempre tante opportunità. La Fiorentina se perderà Torreira troverà il suo sostituto".