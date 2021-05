D'AMBROSIO, È in uscita dall'Inter: viola interessati

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport le strade di Danilo D'Ambrosio e Inter si potrebbero separare a fine stagione: il rinnovo del contratto del difensore nerazzurro sta riscontrando alcune difficoltà e, in questo senso, il taglio delle spese pronosticato in casa Inter potrebbe favorire l'uscita di D'Ambrosio. Sempre secondo la rosea, alcune squadre di A starebbero monitorando la situazione del trentatreenne: Roma, Fiorentina e Milan sarebbero alla finestra, con anche il Monaco interessato. Su D'Ambrosio quindi ci sarebbe anche la Fiorentina, squadra in cui il difensore è passato ai tempi delle giovanili.