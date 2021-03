CUTRONE, Con Spagna U21 gara più che importante

Patrick Cutrone, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21, analizza così le difficoltà di questo inizio di manifestazione per gli Azzurrini: "Penso che siamo un bel gruppo. Contro la Repubblica Ceca l'abbiamo dimostrato, siamo stati un po' sfortunati. Secondo me, avremmo potuto far meglio in certi momenti della partita. Sono consapevole che siamo un bel gruppo e che possiamo far bene. Dispiace perché avremmo potuto segnare in più occasioni. Il calcio è così. Non abbiamo perso ma abbiamo preso 1 punto, il che non è male, quindi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Domani cercheremo di fare il risultato. Ogni partita, a questo punto, è una finale. Domani non sarà importante, di più e, per questo, la prepareremo al meglio. Servirà essere attenti per tutti i novanta minuti, lavorare da squadra ed aiutarci".

Hai i novanta minuti delle gambe per domani?

"Penso di sì perché mi sono sempre allenato bene. Mercoledì ho un avuto problemino che, per fortuna, sono già riuscito a risolvere. Sono tranquillo, mi alleno bene e poi vedremo".

Cosa ci puoi dire della Spagna?

"La Spagna ha sempre avuto giocatori forti oltre ad esprimere un bel calcio. Sarà sicuramente una partita tosta nella quale sarà bello affrontare il mio compagno di squadra. Speriamo di vincere noi".