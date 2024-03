CURVA FIESOLE, Tutte le istruzioni per la coreografia

© foto di pietro.lazzerini

Sulla pagina Facebook "Fuori dal Coro" sono state rese note le istruzioni per la coreografia organizzata domani contro il Milan allo stadio Franchi che coinvolgerà oltre alla curva Fiesole il settore di Maratona. Questa la nota:

"1. Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio, e i presenti in curva, di arrivare con largo anticipo allo stadio, per seguire le direttive della coreografia.

2. Le bandierine che trovate al vostro posto, non vanno spostate per nessun motivo.

3. La coreografia viene su con l'inno. Fino a quel momento, tutte le bandierine vanno tenute giù. Rimarranno tese sull'Inno di Allevi e fino alla fine del minuto di silenzio per Joe Barone.

4. Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli, come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni.

5. Seguite eventuali indicazioni dei lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi. In Maratona, accertatevi che chi siede accanto a voi, alzi la bandierina e partecipi alla coreografia.

6. Lasciate un piccolo contributo agli addetti alla raccolta soldi in ogni settore dello stadio per aiutare a finanziare i costi della coreografia".

