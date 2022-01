CUCCIARI, Piatek buona riserva ma avrà poco spazio

L'ex giocatore Alessandro Cucciari, in collegamento a Maracanà, la trasmissione di TMW Radio, ha parlato anche dell'arrivo di Piatek alla Fiorentina: "Non credo che abbia fatto molto bene, ma può essere una buona riserva di Vlahovic e considerando il suo grande campionato non credo abbia tante possibilità per mettersi in luce. Al Genoa fece un grande campionato. Forse era stato sopravvalutato. E' un buon rincalzo per la Fiorentina".