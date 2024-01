CUCCIARI, Il Napoli ha paura: la Fiorentina ne approfitti

NOTIZIE DI FV IKONÉ, IN CARRIERA 3 RIGORI PRIMA DI OGGI E LI AVEVA SEGNATI L'errore di Jonathan Ikoné dal dischetto è costato buona parte della semifinale di Supercoppa Italiana, persa dalla Fiorentina per 3-0 col Napoli. Per i più curiosi che se lo stanno chiedendo, il francese in carriera aveva battuto solo tre rigori... L'errore di Jonathan Ikoné dal dischetto è costato buona parte della semifinale di Supercoppa Italiana, persa dalla Fiorentina per 3-0 col Napoli. Per i più curiosi che se lo stanno chiedendo, il francese in carriera aveva battuto solo tre rigori... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi