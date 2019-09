CUCCHI, Orsato ha fatto bene. Gasperini e Montella...

Riccardo Cucchi, giornalista e per tanti anni a Radio Rai ha parlato del tema legato al razzismo e del match di ieri tra i bergamaschi ed i viola. Questo ciò che ha detto: "Aver fermato Atalanta-Fiorentina è un passo avanti. La norma esiste, può piacere o no, ma è importante che possa essere applicata. Orsato ha fatto bene, altri arbitri non hanno avuto lo stesso coraggio, e può essere un deterrente contro il razzismo. Le parole di Montella e Gasperini? Questo è un grave errore culturale e sportivo: minimizzare questi comportamenti è un enorme errore, un favore che si fa a una minoranza che spesso condiziona pesantemente il clima che si respira negli stadi. Il calcio e lo sport in genere non possono tollerare queste forme di discriminazione. I distinguo non aiutano, ma facilitano coloro che vogliono infangare gli stadi con questi comportamenti disumani. Si possono trovare soluzioni per evitare che le società siano vittime di ricatti. Quello che non serve assolutamente è minimizzare e non utilizzare le norme che sono attualmente presenti. Non si può più tollerare che si faccia finta che non esista il problema".