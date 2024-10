CT CROAZIA, Pongracic è infortunato, non verrà con noi

FirenzeViola.it

Nel corso della sua conferenza stampa odierna, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha confermato - come anticipato da FirenzeViola.it - l'assenza di Marin Pongracic dalle convocazioni della nazionale, dopo i continui problemi fisici a cui sta andando incontro il difensore della Fiorentina, che resterà a Firenze per recuperare la condizione: "In merito al bollettino degli indisponibili, Marin Pongracic è stato escluso dalla lista in quanto infortunato. Così come Mateo Kovacic resterà fuori per motivi privati".