CROCE, Castrovilli? Sapevo avrebbe fatto il titolare

L'ex compagno di squadra di Gaetano Castrovilli, Daniele Croce, ha parlato così dopo aver assistito all'allenamento della Fiorentina al Franchi: "Questi sono allenamenti di una squadra forte, non è la prima volta che li vedo dal vivo. Gaetano ha una grande famiglia alle spalle, sani principi e per me è stato quasi come un figlio, lo sento spesso. Non avevo dubbi sul fatto che avrebbe fatto il titolare e che sarebbe cresciuto in maniera così evidente, ha dei valori eccezionali. So che è molto contento, oggi ci siamo salutati di fretta, ma, come detto, siamo in contatto e sono felice per il momento che sta passando. Nazionale? La convocazione è nell'aria, se la sta meritando, ha entusiasmo e deve essere la benzina di questa squadra. Secondo me deve pensare a porre le basi per il prossimo anno, continuare un percorso di crescita perché la squadra è organizzata, ma sarebbe sbagliato porsi obiettivi. Montella? Stanno lavorando benissimo, era più sereno rispetto ad inizio campionato".