CRIPPA, Belotti? Credo potrebbe scatenarsi un'asta

Il dirigente sportivo ed ex centrocampista, tra le altre del Torino, Massimo Crippa ha parlato a TMW di Andrea Belotti, in passato cercato anche della Fiorentina: "Credo che potrebbe scatenarsi un’asta per accaparrarsi il Gallo, è un attaccante completo e soprattutto nel pieno della maturità, che può ancora crescere molto. Sarà una decisione molto difficile, sicuramente sarebbe importantissimo tenerlo perché è il giocatore che meglio rappresenta lo spirito del Toro".