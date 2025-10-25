Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca Lookman con Krstovic

Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca Lookman con KrstovicFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20:45 scendono in campo Cremonese e Atalanta per l'anticipo serale di questo sabato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Barbieri, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Payero, Vandeputte, Faye, Zerbin; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.