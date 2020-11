COVID-19, Due regioni tornano gialle, tre arancioni

Da domenica cinque regioni cambieranno colore con un'ordinanza del ministro speranza. L’ordinanza riguarda la Lombardia, la Calabria e il Pemonte che da rosse diventano zona arancione mentre entrano in fascia gialla la Liguria e la Sicilia.Come già preannunciato da Giani per la Toscana occorrerà aspettare un'altra settimana per tornare zona arancione.Saranno infatti rinnovate le misure restrittive vigenti in Campania e Toscana, che resteranno così zona rossa, nonché in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche che resteranno zona arancione. L’ordinanza sarà valida fino al 3 dicembre.

Come cambierà la mappa dell’Italia.

Zona rossa: Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania.

Zona arancione: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, l'Umbria, Puglia, Calabria, Basilicata.

Zona gialla: Provincia di Trento, Veneto, Liguria, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia