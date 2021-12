COVID-19, Allo stadio con la FFP2, out cibi e bevande

Come era nelle previsioni, gli stadi rimangono aperti e accessibili ai tifosi con la capienza sempre del 75%, ma con l'obbligo di mascherina FFP2. E' questa l'indicazione più importante emersa dal Consiglio dei ministri che ha fatto seguito alla cabina di regia. La mascherina dovrà in generale essere indossata anche all'aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico - si legge sulla Gazzetta - In aggiunta sarà vietato il consumo di cibi e bevande, agli eventi sportivi come al chiuso, in cinema e teatri. Scongiurata dunque, al momento, la possibilità di intervenire nuovamente sulla capienza, che resta al 75%. Nessuna indicazione, stando a quanto filtrato, circa l'introduzione di prezzi calmierati per le mascherine FFP2.