COVERCIANO, Azzurri via: stasera partita a Bologna

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - La Nazionale ha lasciato il centro tecnico di Coverciano per raggiungere la stazione di Campo di Marte e raggiungere in treno Bologna dove stasera sarà impegnata nell'amichevole con la Repubblica Ceca (ore 20,45, diretta su Rai1), ultimo test ufficiale prima del debutto ai Campionati europei fra una settimana a Roma contro la Turchia. Non fanno parte del gruppo convocato per l'impegno di questa sera i centrocampisti Marco Verratti e Stefano Sensi, rimasti a Coverciano per seguire le terapie previste: il primo per l'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso mese con il proprio club, il secondo per il risentimento agli adduttori accusato ieri durante l'allenamento che mette a rischio la sua disponibilità per l'Europeo (pronto l'atalantino Pessina già aggregato come riserva) e segue il problema alla coscia destra subito a fine maggio con l'Inter nella sfida con l'Udinese. Gli azzurri faranno subito rientro a Firenze e domani mattina a Coverciano disputeranno una gara di allenamento con l'Under 20. (ANSA).