COSENZA, L'elenco dei 18 convocati da Zaffaroni

Primo impegno ufficiale del Cosenza, fresco di riammissione in Serie B dopo l'esclusione del Chievo: questa sera i lupi calabresi saranno impegnati nel confronto di Coppa Italia contro la Fiorentina, valido per i 32esimi di finale. In ritardo sulla tabella di marcia, la formazione di mister Marco Zaffaroni è ancora in costruzione, e quindi infarcita di giovani della Primavera.

Questo, a ogni modo, l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Borrelli, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Aceto, Cimino, Corsi, Ficara, Minelli, Panico, Tiritiello, Venturi

CENTROCAMPISTI: Florenzi, Maresca, Prestianni

ATTACCANTI: Arioli, Moreo, Sueva, Zilli.