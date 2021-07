CORVINO, Zakaria? Ci interessammo con ACF ma...

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto in merito anche ai giocatori che lui ha visto da vicino alla Fiorentina: “Chiesa Campione d’Europa? Innanzitutto ho esultato per il successo straordinario ottenuto, un grandissimo risultato figlio di tanto lavoro e impegno, che viene anche da lontano perché c’è stata grande continuità di risultati della nostra Nazionale. Nel vedere Chiesa e anche Bernardeschi ho visto ragazzi cresciuti e arrivati, nella loro evoluzione sono diventati importanti. Chiesa è in uno stato evolutivo che fa impressione, come un giocatore di biliardo perfeziona i colpi giorno dopo giorno".

Poi un commento anche sul nuovo tecnico del Napoli, Spalletti: "L’uomo giusto al posto giusto, Napoli è una città del sud e quindi come tutte le città del sud ha bisogno anche di appassionarsi attraverso il bel gioco e certe dinamiche. Spalletti è uno che le dinamiche calcistiche le conosce benissimo, così come sa sviluppare un gioco sviluppato. Il Napoli ha avuto molti allenatori che hanno inciso e lui non è da meno rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Sarri in particolare ha sviluppato teorie che hanno esaltato il gioco. Spalletti potrà ripetere tutto questo".

Infine parla di Denis Zakaria, accostato al Napoli: "Giocatore di struttura e fisicità, sa giocare benissimo dietro la linea della palla e ha un senso di posizionamento straordinario. Se il Napoli cerca un giocatore con quelle caratteristiche lui è in evoluzione. C’eravamo interessati con la Fiorentina ma costava tanto e andò in Germania. Ha ancora grossi margini di crescita, con uno come Spalletti potrebbe fare meglio”.