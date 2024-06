CORVINO, Vlahovic? Molti pensarono ad un azzardo

FirenzeViola.it

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato così della sua avventura a Firenze in un'intervista a TvPlay.it: "Ogni acquisto è una storia a sé: può essere un top o un flop. A Lecce, scovai Bojnov a 12-13 anni in un viaggio a Malta dove ero andato a visionare Berbatov. Anche lui lo avevamo preso, poi saltò tutto a causa delle visite mediche. Dopo il debutto di Bojnov in A con una stagione da 11 gol, decisi di cederlo alla Fiorentina per dare più spazio a Vucinic. Tutti mi diedero contro, ma poi si rivelò la scelta migliori. Rivenduto a 21 milioni".

Su Vlahovic: "Molti pensavano avessi azzardato troppo per lui. Un ragazzo di 17 anni, pagato un milione e mezzo, è un po' una follia. Essendo anche extracomunitario, occupava una casella che precludeva l'arrivo di altri calciatori. Oggi le critiche son carezze. Vedere la Fiorentina venderlo per 80 milioni mi ha fatto ripensare alle parole della madre. Alla firma si presentò e mi disse: "Guardi che le sto dando il nuovo Batistuta". Io risposi che mi bastava fosse anche il nuovo Toni, ma guardando l'evolversi delle cose, forse lei aveva proprio ragione".