CORSI, Zurkowski torna volentieri a Empoli

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, il giorno dopo la visita dei suoi dirigenti al centro sportivo viola, commenta così il possibile ritorno di Zurkowski all'Empoli stesso: "Zurkowski ci piace e lui vuole tornare a giocare nell'Empoli. Tanto da essere disposto anche a fare un sacrificio economico per tornare in una squadra in cui si è trovato bene e per noi le motivazioni sono importanti. Sotto certi aspetti ha bisogno di fare un step in più e di maturare èerciò farlo da noi è un'opportunità. Con la Fiorentina il rapporto e lo spirito sono quelli giusti c'è sempre stato un atteggiamento collaborativo e ci siamo scambiati ragazzi per il settore giovanile".