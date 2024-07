CORSI, Stadio? Presenteremo il progetto tra pochi giorni

FirenzeViola.it

A margine della conferenza stampa del nuovo allenatore D'Aversa e del direttore Gemmi, ha parlato anche il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi esprimendosi sulla situazione dello stadio: "E' una delle sfide principali. Lo presenteremo fra pochi giorni, io lo vedo come un regalo alla città. Non voglio trarre interessi particolari, anzi è un impegno economico in più per noi. Noi vediamo l'Empoli come un figlio, in famiglia abbiamo un rapporto viscerale con questa squadra. Il mese di giugno l'ho passato a vedere i problemi che dovremo affrontare, anziché quasi festeggiare. Vorremmo ampliare anche il centro sportivo, grazie all'amministrazione comunale potremo farlo in futuro.

Tutto questo per avere più consistenza nel fare le cose, anche solo pensando al centro sportivo oggi rappresenta nel suo piccolo un gioiello ma è stato fatto con fatica. Noi l'abbiamo fatto con grande soddisfazione ma c'è stato del sacrificio. Le famiglie, quando vengono sognano che possano venire a giocare con noi. Col settore giovanile siamo tra le prime 4 squadre, sia per qualità che per quantità. Questa per noi è una cosa incredibile, rispetto anche a quanto si investe rispetto ai grandi club".