CORSI, Sarà difficile trattenere Parisi. Su Asllani...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Marte rispondendo ad alcune domande di mercato oltre che sul tecnico Andreazzoli: "Con De Laurentiis parlo di un po' di cose, anche di giocatori, ma per quanto riguarda Parisi non credo in questa fase si possa dare un valore ad un apprezzamento per un giocatore. Asllani? Si è guadagnato un posto in A, ci ha convinto in tutto e speriamo di averlo a disposizione un'altra stagione. Abbiamo più l'urgenza di completare la squadra che di fare cassa. Sul mercato saremo lì a difenderci".

Poi alla domanda se Parisi fosse indirizzato verso l'Inter, ha risposto: "Non siamo ancora a questo punto, siamo in una fase di interessamento. Se uno pensa a Parisi pensa anche ad altri due giocatori. Sarà difficile trattenerlo ma dobbiamo essere tutti contenti". Infine sulla panchina: "Andreazzoli è il nostro allenatore e il nostro maestro, spero che ci siano le condizioni per continuare".