COPPA ITALIA, Quattro pedine per Pioli con vista Roma

Come riporta La Nazione, Stefano Pioli potrà realizzare un turn over indolore in vista dell'appuntamento contro la Roma in Coppa Italia, mercoledì pomeriggio (ore 18:15) al Franchi. Si tratta di Edimilson Fernandes, Cristiano Biraghi, Marco Benassi e Nikola Milenkovic. I primi due torneranno a disposizione dopo la squalifica in campionato; Benassi potrà essere della partita visto che dopo l'espulsione rimediata contro il Chievo sarà stoppato dal giudice sportivo per Udine. Mentre Milenkovic è rimandato a casa ieri perché influenzato e con l'obiettivo di curarsi in fretta ed essere disponibile disponibile proprio per la coppa.