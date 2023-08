COPPA ITALIA, Passano Salernitana e Sassuolo

INDISCREZIONI DI FV BELTRAN, NELL'AFFARE DECISIVI NICO GONZALEZ E QUARTA Non solo Paulo Dybala: a muoversi per convincere Lucas Beltran anche altri due nazionali. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oltre alla chiamata della Joya (confermata dallo stesso Beltran) l'attaccante del River Plate avrebbe ricevuto anche i messaggi... Non solo Paulo Dybala: a muoversi per convincere Lucas Beltran anche altri due nazionali. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oltre alla chiamata della Joya (confermata dallo stesso Beltran) l'attaccante del River Plate avrebbe ricevuto anche i messaggi... NOTIZIE DI FV MARCATORI, IL BOMBER ESTIVO È SABIRI, POI JOVIC Terminate le amichevoli pre-stagionali, è tempo di bilanci anche in termini realizzativi. Il re dell'estate sottorete è sicuramente Sabiri, con 6 reti messe a segno, seguito da Jovic a quota quattro. Il più cinico, con meno spazio avuto,... Terminate le amichevoli pre-stagionali, è tempo di bilanci anche in termini realizzativi. Il re dell'estate sottorete è sicuramente Sabiri, con 6 reti messe a segno, seguito da Jovic a quota quattro. Il più cinico, con meno spazio avuto,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi