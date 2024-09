COPPA ITALIA, Le formazioni ufficiali di Napoli-Palermo

FirenzeViola.it

Dopo il buon pareggio in casa della Juventus, il Napoli di Antonio Conte affronterà il Palermo di Dionisi per l'esordio in Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. Conte

A disposizione: Turi, Contini, Buongiorno, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Kvaratskhelia, Anguissa.

Palermo (3-5-2) - Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. Allenatore: Alessio Dionisi.