COPPA ITALIA, Fa slittare il festival di Sanremo

FirenzeViola.it

Al centro di tutto, come riporta Calcio e Finanza, ci sarebbe la concomitanza del celebre festival della musica italiana con i quarti di finale di Coppa Italia. Entrambi gli eventi si svolgerebbero nella settimana dal 4 all’8 febbraio, con il festival condotto da Carlo Conti in esclusiva su Rai 1 e la coppa nazionale invece in onda su Mediaset.

Per evitare di perdere ascolti e quindi anche introiti legati alla pubblicità, è stato proprio il festival condotto dal presentatore fiorentino a farsi da parte, come ha comunicato il nuovo sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, prenotando quindi la settimana dell’11-15 febbraio. Tra le partite che potrebbero disputarsi durante quella settimana, se entrambe le squadre dovessero superare gli ottavi di finale, ci sarebbe anche Juventus-Fiorentina.