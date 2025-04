Coppa Italia, alle 21 Empoli-Bologna: le formazioni ufficiali della semifinale di andata

vedi letture

Alle 21:00 il fischio d'inizio dell'andata della prima semifinale di Coppa Italia. Allo stadio Carlo Castellani Empoli e Bologna si sfideranno per provare a raggiungere l'ultimo atto della competizione in programma a Roma il 14 maggio. Partita speciale sarà sicuramente per Vincenzo Italiano che dopo le tre finali perse, due di Conference League e una appunto di Coppa Italia, con la Fiorentina cercherà di concedersi un'altra opportunità di alzare un trofeo con il Bologna. Dall'altra parte l'Empoli vuole continuare a sognare dopo aver eliminato agli ottavi la Fiorentina e ai quarti di finale la Juventus. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovalenko, Bacci, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.