COPA AMERICA, Un ex viola tra i migliori marcatori all time

Nella notte tra giovedì e venerdì è iniziata la Copa America con la sfida tra Argentina e Canada terminata 2-0 in favore dell'Albiceleste. Proprio in occasione dell'avvio della massima competizione per nazionali del continente americano, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei migliori marcatori della storia del torneo. Tra questi anche un grande ex viola come Gabriel Omar Batistuta.

Il Re Leone in questa speciale graduatoria è ottavo, al pari di altri calciatori come Lionel Messi, con 13 reti segnate. L'ex punta della Fiorentina in 26 gare, mentre l'ex Barcellona in 34 sfide. Primo posto che è occupato dal brasiliano Zizinho, calciatore tra gli anni '40 e gli anni '60, con 17 gol seganti in 35 partite.