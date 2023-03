CONVOCATI, Torna Terzic, out Duncan e Jovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ecco la lista dei convocati viola per la gara contro l'Inter: torna Terzic, out Jovic mentre sono convocati tutti gli altri giocatori di ritorno dalle nazionali. Out anche Duncan (rimasto ad allenarsi a Firenze). Il terzo portiere al posto di Sirigu (la sua stagione è ormai finita) è Vannucchi.

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodò, Igor, Gonzalez, Ikoné, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi e Venuti.