CONTE, Ultimamente meno punti di quanti dovevamo

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato ai media presenti nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole sugli ultimi incontri disputati, tra cui anche quello con la Fiorentina: "Se vado ad analizzare le ultime tre gare stagionali, so che sono molto critico, ma obiettivamente abbiamo raccolto molto meno di quanto fatto in campo. Non è bello parlare di fortuna o sfortuna, non fa parte del nostro modo di pensare, ma abbiamo avuto tante situazioni che potevano essere sfruttate meglio. Anche in fase difensiva. Detto questo, le prestazioni sono tutte state positive, consapevoli che il risultato finale sposta tanto le prospettive".