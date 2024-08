CONFERENCE, Puskas Academy batte Ararat 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminata da poco la gara di andata valevole per la qualificazione in Conference League tra Ararat e Puskas Academy, la vincente sfiderà la Fiorentina per la qualificazione ai gironi.

Gli ungheresi hanno vinto in casa dell'Ararat per 0-1 e mette una bella ipoteca sul passaggio del turno. Per gli ospiti la rete arriva all'89' con l'attaccante Soisalo. Il ritorno si giocherà il prossimo 15 agosto in casa del Puskas Academy.