Conference League, oggi si chiude l'andata del 2° turno di qualificazione: tutte le gare della serata

Dopo che alcuni match sono andati in scena tra martedì e mercoledì, oggi si chiuderà l'andata del secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League. Alle 16:00 sono iniziate due sfide, Atletic Escaldes (AND) - Dinamo Tirana (ALB) e Astana (KAZ) - Zimbru Chisinau (MDA), alle 17:30 è fissato il calcio d'inizio di Paide (EST) - AIK Stockholm (SWE), mentre dalle 18:00 in poi verranno giocati tutti gli altri incontri della giornata. La Fiorentina invece entrerà nella competizione nell'ultimo turno dei play-off giovedì 21 agosto e solo ad inizio mese scoprirà la sua avversaria. Di seguito tutte le partite di Conference League in programma quest'oggi:

CONFERENCE LEAGUE – Qualificazione

16:00 Atletic Escaldes (AND) vs Din. Tirana (ALB)

16:00 FC Astana (KAZ) vs Zimbru (MDA)

17:30 Paide (EST) vs AIK Stockholm (SWE)

18:00 Aktobe (KAZ) vs Sparta Praga (CZE)

18:00 Ararat-Armenia (ARM) vs U. Cluj (ROU)

18:00 Araz (AZE) vs Aris (GRE)

18:00 Arda (BUL) vs HJK (FIN)

18:00 Aris (CYP) vs Puskas Academy (HUN)

18:00 Hibernians (MLT) vs Trnava (SVK)

18:00 Ilves (FIN) vs Alkmaar (NED)

18:00 Kauno Zalgiris (LTU) vs Valur (ISL)

18:00 Pyunik (ARM) vs Győr (HUN)

18:00 Rosenborg (NOR) vs Banga (LTU)

18:00 St Joseph’s (GIB) vs Shamrock Rovers (IRL)

18:00 Zalgiris (LTU) vs Linfield (NIR)

19:00 Cherno More (BUL) vs Basaksehir (TUR)

19:00 Hammarby (SWE) vs Charleroi (BEL)

19:00 Novi Pazar (SRB) vs Jagiellonia (POL)

19:00 Oleksandriya (UKR) vs Partizan (SRB)

19:00 Omonia (CYP) vs Torpedo Kutaisi (GEO)

19:00 Petrocub (MDA) vs Sabah Baku (AZE)

19:00 Polissya Zhytomyr (UKR) vs FC Santa Coloma (AND)

19:00 Riga FC (LAT) vs Dila Gori (GEO)

19:00 Viking (NOR) vs Koper (SLO)

19:30 Vaduz (LIE) vs Dungannon (NIR)

20:00 AEK (GRE) vs H. Beer Sheva (ISR)

20:00 Kosice (SVK) vs Neman (BLR)

20:00 Paks (HUN) vs Maribor (SLO)

20:00 Radnicki 1923 (SRB) vs Klaksvik (FRO)

20:00 Varazdin (CRO) vs Santa Clara (POR)

20:00 Zhodino (BLR) vs M. Haifa (ISR)

20:30 Austria Vienna (AUT) vs Spaeri (GEO)

20:30 Sutjeska (MNE) vs B. Jerusalem (ISR)

20:30 Vardar (MKD) vs Lausanne (SUI)

20:30 Vllaznia (ALB) vs Vikingur Reykjavik (ISL)

20:45 Din. Minsk (BLR) vs Egnatia (ALB)

20:45 Dundee Utd (SCO) vs UNA Strassen (LUX)

20:45 HB Torshavn (FRO) vs Brondby (DEN)

20:45 St. Patrick's (IRL) vs Kalju (EST)

21:00 Decic (MNE) vs SK Rapid (AUT)

21:00 Larne (NIR) vs Prishtina (KOS)

21:00 Rakow (POL) vs Zilina (SVK)

21:00 Sarajevo (BIH) vs Univ. Craiova (ROU)