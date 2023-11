CONFERENCE LEAGUE, La classifica del girone dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Arrivati alla quarta giornata, in cui la Fiorentina affronterà in trasferta i serbi del Cukaricki, questa è la situazione di classifica del girone F di Conference League. Fiorentina prima insieme a Genk e Ferencvaros a quota cinque punti con il Cukaricki fanalino di coda del raggruppamento a zero punti. Viola in testa alla graduatoria per via della differenza reti superiore rispetto a quella degli ungheresi e dei belgi. La squadra di Vincenzo Italiano, grazie alla larga vittoria contro il Cukaricki nella gara di andata al Franchi, ha infatti una differenza reti di +6, mentre Ferencvaros e Genk sono fermi a quota +2. Da ricordare che al termine delle sei giornate, la prima di ogni girone accederà direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde dovranno passare dai playoff in cui incroceranno le terze di Europa League.

CLASSIFICA

-Fiorentina 5 pt

-Ferencvaros 5 pt

-Genk 5 pt

- Cukaricki 0 pt