Conference League, alle 17:30 Zira-Hajduk: in serata altre 5 gare del 2° turno di qualificazione

Ieri sera, con la sfida tra Balkani e Floriana, è iniziato il secondo turno di qualificazione alla prossima edizione di Conference League. Oggi andranno in scena altre sei gare, alle 17:30 Zira-Hajduk Spalato, alle 18:30 Levanda Tallin- Saburtalo Tblisi e poi in serata gli altri match. Giovedì continueranno i play-off. Di seguito i match in programma oggi:

Conference League - Qualificazione

17:30 - Zira (Aze) - Hajduk Split (Cro)

18:30 - Levadia (Est) - Iberia 1999 (Geo)

19:00 - Silkeborg (Den) - Akureyri (Ice)

20:00 - O. Ljubljana (Slo) - Inter Escaldes (And)

20:00 - TNS (Wal) - Differdange (Lux)

21:00 - Buducnost (Mne) - Milsami (Mda)